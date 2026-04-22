AGENDA · Guiscriff
Vente de livres Médiathèque Guiscriff
mardi 6 octobre 2026 · Médiathèque · Guiscriff
Informations pratiques
Guiscriff
Vente de livres
Médiathèque 2 Rue de la Poste Guiscriff Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-06
Braderie de livres et documents déclassés. Les bénéfices seront reversés au profit d’une association locale. .
Médiathèque 2 Rue de la Poste Guiscriff 56560 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 52 83
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English :
L’événement Vente de livres Guiscriff a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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