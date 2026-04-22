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AGENDA · Guiscriff

Vente de livres Médiathèque Guiscriff

mardi 6 octobre 2026 · Médiathèque · Guiscriff

Informations pratiques

Début
mardi 6 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Lieu
Médiathèque
Adresse
2 Rue de la Poste
Ville
56560 Guiscriff
Département
Morbihan
Tarif

Guiscriff

Vente de livres

Médiathèque 2 Rue de la Poste Guiscriff Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-06

Braderie de livres et documents déclassés. Les bénéfices seront reversés au profit d’une association locale.   .

Médiathèque 2 Rue de la Poste Guiscriff 56560 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 52 83 

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English :

L’événement Vente de livres Guiscriff a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan

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