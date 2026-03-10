Vente de mangas, romans… sur le thème du Japon

203 Rue de Paris Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 13:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-05 2026-06-06 2026-06-07

Vente de Mangas, romans, beaux livres, BD, livres jeunesses, sur le thème du Japon en partenariat avec la librairie L’inventorium de Beauvais

Vente de Mangas, romans, beaux livres, BD, livres jeunesses, sur le thème du Japon en partenariat avec la librairie L’inventorium de Beauvais .

203 Rue de Paris Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 22 46 04 contact@festivaldevioloncelledebeauvais.com

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English :

Sale of Mangas, novels, coffee-table books, comics and children’s books on the theme of Japan, in partnership with the L’inventorium bookshop in Beauvais

L’événement Vente de mangas, romans… sur le thème du Japon Beauvais a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis