Vente de miel en vrac à La Reine des Miels La Reine des Miels Suilly-la-Tour
Vente de miel en vrac à La Reine des Miels La Reine des Miels Suilly-la-Tour samedi 1 août 2026.
Vente de miel en vrac à La Reine des Miels
La Reine des Miels Champcelée Suilly-la-Tour Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 09:00:00
fin : 2026-08-02 19:00:00
Date(s) :
2026-08-01
La Reine des Miels vous ouvre ses portes pendant deux jours pour vendre son miel en vrac, avec un prix spécial portes ouvertes !
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La Reine des Miels Champcelée Suilly-la-Tour 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 19 68 20 07
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English : Vente de miel en vrac à La Reine des Miels
L’événement Vente de miel en vrac à La Reine des Miels Suilly-la-Tour a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Bourgogne Coeur de Loire