Vente de miel en vrac à La Reine des Miels La Reine des Miels Suilly-la-Tour

Vente de miel en vrac à La Reine des Miels

La Reine des Miels Champcelée Suilly-la-Tour Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 09:00:00

fin : 2026-08-02 19:00:00

Date(s) :

2026-08-01

La Reine des Miels vous ouvre ses portes pendant deux jours pour vendre son miel en vrac, avec un prix spécial portes ouvertes !

Rencontrez le producteur, Jérôme Seguin, qui répondra à toutes vos questions. Pensez à apporter vos pots vides pour faire le plein. .

La Reine des Miels Champcelée Suilly-la-Tour 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 19 68 20 07

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English : Vente de miel en vrac à La Reine des Miels

L’événement Vente de miel en vrac à La Reine des Miels Suilly-la-Tour a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Bourgogne Coeur de Loire