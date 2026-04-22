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Vente de pizzas Saint-Didier-sur-Chalaronne

Vente de pizzas Saint-Didier-sur-Chalaronne samedi 9 mai 2026.

Ville : 01140 Saint-Didier-sur-Chalaronne

Département : Ain

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Tarif :

Saint-Didier-sur-Chalaronne

Vente de pizzas

Saint-Didier-sur-Chalaronne Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09

Vente de pizzas organisée par le Sou des Ecoles F.Dolto. Venez nombreux !
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Saint-Didier-sur-Chalaronne 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes   soudolto01@gmail.com

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English :

Pizza sale organized by the Sou des Ecoles F.Dolto. Come one, come all!

L’événement Vente de pizzas Saint-Didier-sur-Chalaronne a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Val de Saône Centre

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