Saint-Didier-sur-Chalaronne

Vente de pizzas

Saint-Didier-sur-Chalaronne Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Vente de pizzas organisée par le Sou des Ecoles F.Dolto. Venez nombreux !

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Saint-Didier-sur-Chalaronne 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes soudolto01@gmail.com

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English :

Pizza sale organized by the Sou des Ecoles F.Dolto. Come one, come all!

L’événement Vente de pizzas Saint-Didier-sur-Chalaronne a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Val de Saône Centre