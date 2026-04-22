Vente de pizzas Saint-Didier-sur-Chalaronne
Vente de pizzas Saint-Didier-sur-Chalaronne samedi 9 mai 2026.
Saint-Didier-sur-Chalaronne
Vente de pizzas
Saint-Didier-sur-Chalaronne Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Vente de pizzas organisée par le Sou des Ecoles F.Dolto. Venez nombreux !
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Saint-Didier-sur-Chalaronne 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes soudolto01@gmail.com
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English :
Pizza sale organized by the Sou des Ecoles F.Dolto. Come one, come all!
L’événement Vente de pizzas Saint-Didier-sur-Chalaronne a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Val de Saône Centre