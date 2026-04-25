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Vente de plants à la Recyclerie Saint-Maurice-la-Clouère

Vente de plants à la Recyclerie Saint-Maurice-la-Clouère samedi 9 mai 2026.

Adresse : Recyclerie les Milles Trouvailles

Ville : 86160 Saint-Maurice-la-Clouère

Département : Vienne

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Tarif :

Saint-Maurice-la-Clouère

Vente de plants à la Recyclerie

Recyclerie les Milles Trouvailles Saint-Maurice-la-Clouère Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09

Venez acheter vos plants et rencontrer nos producteurs locaux pratiquant une culture respectueuse de l’environnement sur les principes de la permaculture.   .

Recyclerie les Milles Trouvailles Saint-Maurice-la-Clouère 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 18 91 94  contact@millebulles-csc86.org

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English : Vente de plants à la Recyclerie

L’événement Vente de plants à la Recyclerie Saint-Maurice-la-Clouère a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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