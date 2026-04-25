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Tout Petit atelier (1 à 4 ans) rue de l’Aumônerie Saint-Maurice-la-Clouère

Tout Petit atelier (1 à 4 ans) rue de l’Aumônerie Saint-Maurice-la-Clouère mercredi 1 juillet 2026.

Lieu : rue de l'Aumônerie

Adresse : Maison de la Petite Enfance

Ville : 86160 Saint-Maurice-la-Clouère

Département : Vienne

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Saint-Maurice-la-Clouère

Tout Petit atelier (1 à 4 ans)

rue de l’Aumônerie Maison de la Petite Enfance Saint-Maurice-la-Clouère Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 10:00:00
fin : 2026-07-01 11:30:00

Date(s) :
2026-07-01

Atelier pour les petits de 1 à 4 ans. Sur Inscription.   .

rue de l’Aumônerie Maison de la Petite Enfance Saint-Maurice-la-Clouère 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 18 91 94  contact@millebulles-csc86.org

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English : Tout Petit atelier (1 à 4 ans)

L’événement Tout Petit atelier (1 à 4 ans) Saint-Maurice-la-Clouère a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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