Saint-Maurice-la-Clouère

Fête de la musique

Les Cosses Saint-Maurice-la-Clouère Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20 22:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Viens fêter la musique au Kub !

Au programme

– Concert avec le groupe de La Grande Cendille

– Chorale éphémère

– Pour finir la soirée Karaoké avec vos plus belles voix

️ Proposition de boissons et pics assiettes

Consommation possible uniquement sur adhésion

Adhésion annuelle 5€

Adhésion au passage 1€

Adhésion enfant gratuite

Paiements en espèces et carte bancaire possibles .

Les Cosses Saint-Maurice-la-Clouère 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine gencayrienmaurice@proton.me

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Saint-Maurice-la-Clouère a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou