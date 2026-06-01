La Chouette Fête Saint-Maurice-la-Clouère
La Chouette Fête Saint-Maurice-la-Clouère samedi 13 juin 2026.
Saint-Maurice-la-Clouère
La Chouette Fête
Espace Allard Saint-Maurice-la-Clouère Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13 23:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Le 13 juin de 14h à 23h, la Cendille (école de musique communautaire du Civraisien en Poitou) inaugure La Chouette Fête à l’Espace Allard de Saint-Maurice-la-Clouère. Une vingtaine d’ateliers animeront deux scènes, mêlant musiques actuelles amplifiées en extérieur et spectacles acoustiques en salle.
Au programme rock, chanson française, jazz, musiques traditionnelles et formations variées. Tous les âges sont invités à profiter de cette ambiance conviviale.
Buvette et gourmandises seront assurées par l’association Gençay Rien Maurice , tandis que le Food-Truck Le Sanctuaire d’Odin proposera ses burgers généreux.
L’entrée est gratuite, mais tous les élèves de l’école s’investissent pour l’organisation. En cas de mauvais temps, le spectacle se déroule à la salle Yves Girard.
Un rendez-vous festif et musical à ne pas manquer .
Espace Allard Saint-Maurice-la-Clouère 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine j.siredey@civraisienpoitou.fr
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English : La Chouette Fête
L’événement La Chouette Fête Saint-Maurice-la-Clouère a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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