Saint-Maurice-la-Clouère

Vente Exceptionnelle à la Recyclerie

La Recyclerie des Mille Trouvailles Saint-Maurice-la-Clouère Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 15:00:00

fin : 2026-07-10 18:00:00

Date(s) :

2026-07-10

On déballe tout ! .

La Recyclerie des Mille Trouvailles Saint-Maurice-la-Clouère 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 18 91 94 contact@millebulles-csc86.org

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English : Vente Exceptionnelle à la Recyclerie

L’événement Vente Exceptionnelle à la Recyclerie Saint-Maurice-la-Clouère a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou