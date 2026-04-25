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Mille Bulles en Fêtes Saint-Maurice-la-Clouère

Mille Bulles en Fêtes Saint-Maurice-la-Clouère samedi 26 septembre 2026.

Ville : 86160 Saint-Maurice-la-Clouère

Département : Vienne

Début : samedi 26 septembre 2026

Fin : samedi 26 septembre 2026

Tarif :

Saint-Maurice-la-Clouère

Mille Bulles en Fêtes

Saint-Maurice-la-Clouère Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Temps festif avec différentes animations   .

Saint-Maurice-la-Clouère 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 18 91 94  contact@millebulles-csc86.org

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English : Mille Bulles en Fêtes

L’événement Mille Bulles en Fêtes Saint-Maurice-la-Clouère a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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