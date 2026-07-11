Informations pratiques

Saint-Maurice-la-Clouère

Escales en scène

Sablons Saint-Maurice-la-Clouère Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 20:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

20h Inauguration

20h30 Cabaret .

Sablons Saint-Maurice-la-Clouère 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 25 38 05 ciedelatrace@gmail.com

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English : Escales en scène

L’événement Escales en scène Saint-Maurice-la-Clouère a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou