AGENDA · Saint-Maurice-la-Clouère
Escales en scène Saint-Maurice-la-Clouère
jeudi 6 août 2026 · Saint-Maurice-la-Clouère
Informations pratiques
Saint-Maurice-la-Clouère
Escales en scène
Sablons Saint-Maurice-la-Clouère Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 20:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
20h Inauguration
20h30 Cabaret .
Sablons Saint-Maurice-la-Clouère 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 25 38 05 ciedelatrace@gmail.com
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English : Escales en scène
L’événement Escales en scène Saint-Maurice-la-Clouère a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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