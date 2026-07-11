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Escales en scène Saint-Maurice-la-Clouère

jeudi 6 août 2026 · Saint-Maurice-la-Clouère

Escales en scène Saint-Maurice-la-Clouère

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Sablons
Ville
86160 Saint-Maurice-la-Clouère
Département
Vienne
Tarif

Saint-Maurice-la-Clouère

Escales en scène

Sablons Saint-Maurice-la-Clouère Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 20:00:00
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

20h Inauguration
20h30 Cabaret   .

Sablons Saint-Maurice-la-Clouère 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 25 38 05  ciedelatrace@gmail.com

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English : Escales en scène

L’événement Escales en scène Saint-Maurice-la-Clouère a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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