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Petit atelier Papotage Rue Désiré Bienvenu Saint-Maurice-la-Clouère

Petit atelier Papotage Rue Désiré Bienvenu Saint-Maurice-la-Clouère jeudi 27 août 2026.

Lieu : Rue Désiré Bienvenu

Adresse : Accueil de Loisirs

Ville : 86160 Saint-Maurice-la-Clouère

Département : Vienne

Début : jeudi 27 août 2026

Fin : jeudi 27 août 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif :

Saint-Maurice-la-Clouère

Petit atelier Papotage

Rue Désiré Bienvenu Accueil de Loisirs Saint-Maurice-la-Clouère Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 16:30:00
fin : 2026-08-27 18:30:00

Date(s) :
2026-08-27

Ouvert à tous.   .

Rue Désiré Bienvenu Accueil de Loisirs Saint-Maurice-la-Clouère 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 18 91 94  famille@millebulles-csc86.org

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English : Petit atelier Papotage

L’événement Petit atelier Papotage Saint-Maurice-la-Clouère a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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