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Ludo Créa La Ludothèque Saint-Maurice-la-Clouère

Ludo Créa La Ludothèque Saint-Maurice-la-Clouère vendredi 10 juillet 2026.

Lieu : La Ludothèque

Adresse : Espace Allard rue Bellabre

Ville : 86160 Saint-Maurice-la-Clouère

Département : Vienne

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Saint-Maurice-la-Clouère

Ludo Créa

La Ludothèque Espace Allard rue Bellabre Saint-Maurice-la-Clouère Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 15:00:00
fin : 2026-07-10 18:00:00

Date(s) :
2026-07-10

Ouvert à tous et gratuit.   .

La Ludothèque Espace Allard rue Bellabre Saint-Maurice-la-Clouère 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 18 91 94  contact@millebulles-csc86.org

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English : Ludo Créa

L’événement Ludo Créa Saint-Maurice-la-Clouère a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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