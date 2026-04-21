Vente de plants de fleurs et légumes La Séauve-sur-Semène
Vente de plants de fleurs et légumes La Séauve-sur-Semène jeudi 7 mai 2026.
La Séauve-sur-Semène
Vente de plants de fleurs et légumes
Devant l’école et le Vival La Séauve-sur-Semène Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 16:30:00
fin : 2026-05-07 17:30:00
Date(s) :
2026-05-07 2026-05-08
L’APE de l’école Arc-en-Ciel vous propose une vente de plants de fleurs et de légumes.
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Devant l’école et le Vival La Séauve-sur-Semène 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
The Arc-en-Ciel school’s Parents’ Association is holding a sale of flower and vegetable plants.
L’événement Vente de plants de fleurs et légumes La Séauve-sur-Semène a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Loire Semène