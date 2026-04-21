La Séauve-sur-Semène

Vente de plants de fleurs et légumes

Devant l’école et le Vival La Séauve-sur-Semène Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 16:30:00

fin : 2026-05-07 17:30:00

Date(s) :

2026-05-07 2026-05-08

L’APE de l’école Arc-en-Ciel vous propose une vente de plants de fleurs et de légumes.

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Devant l’école et le Vival La Séauve-sur-Semène 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

The Arc-en-Ciel school’s Parents’ Association is holding a sale of flower and vegetable plants.

L’événement Vente de plants de fleurs et légumes La Séauve-sur-Semène a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Loire Semène