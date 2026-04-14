vente de vélos récupérés en déchetterie, recyclerie Odrigail Azay-le-Brûlé, Azay-le-Brûlé

vente de vélos récupérés en déchetterie 22 avril – 30 mai recyclerie Odrigail Azay-le-Brûlé Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T14:00:00+02:00 – 2026-04-22T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T18:00:00+02:00

Le SMC stocke au fil de l’année les vélos qu’il récupère. A l’occasion de Mai à Vélo, il met ces vélos en vente à petit prix sur le site de la recyclerie Odrigail. La vente débutera dès le 22 avril pour permettre de s’équiper avant les autres événements e Mai à Vélo en Haut Val de Sèvre.

recyclerie Odrigail Azay-le-Brûlé rue de la Pièce du Chêne79400 Azay-le-Brûlé Azay-le-Brûlé 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 05 37 10 »}]

Le SMC stocke au fil de l’année les vélos qu’il récupère. A l’occasion de Mai à Vélo, il met ces vélos en vente à petit prix sur le site de la recyclerie Odrigail.