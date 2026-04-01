Azay-le-Brûlé

Les carnets d’Azay

Foyer rural Azay-le-Brûlé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 16:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Les carnets d’Azay sont proposés par l’Association Augé, Saivres, Azay-le-Brûlé patrimoine et paysages, avec le soutien de la commune d’Azay-le-Brûlé. Ils consistent à découvrir les 12 villages lors de balades où chacun peut s’exprimer, dire ce qu’il aime, raconter une anecdote, dessiner, prendre des photographies, etc… L’objectif de l’association est de recueillir la perception des habitants sur son village, ou celui d’à côté.

Avec les participations de Marie-Dominique Salomon et Claude Morillon.

Un temps convivial sera proposé à la fin de la visite. .

Foyer rural Azay-le-Brûlé 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 06 58 75

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les carnets d’Azay

L’événement Les carnets d’Azay Azay-le-Brûlé a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Haut Val De Sèvre