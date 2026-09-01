AGENDA · Azay-le-Brûlé
Apéro-concert des Black Crush Azay-le-Brûlé
samedi 12 septembre 2026 · Azay-le-Brûlé
Informations pratiques
Azay-le-Brûlé
Apéro-concert des Black Crush
34 Rue du Prieuré le Bourg Azay-le-Brûlé Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 19:00:00
fin : 2026-09-12 23:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Venez profiter d’une soirée musicale en dégustant d’excellentes pizzas. .
34 Rue du Prieuré le Bourg Azay-le-Brûlé 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 06 58 75
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English : Apéro-concert des Black Crush
L’événement Apéro-concert des Black Crush Azay-le-Brûlé a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Haut Val De Sèvre
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