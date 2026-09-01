Informations pratiques

Azay-le-Brûlé

Apéro-concert des Black Crush

34 Rue du Prieuré le Bourg Azay-le-Brûlé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 19:00:00

fin : 2026-09-12 23:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Venez profiter d’une soirée musicale en dégustant d’excellentes pizzas. .

34 Rue du Prieuré le Bourg Azay-le-Brûlé 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 06 58 75

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English : Apéro-concert des Black Crush

L’événement Apéro-concert des Black Crush Azay-le-Brûlé a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Haut Val De Sèvre