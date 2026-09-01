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Apéro-concert des Black Crush Azay-le-Brûlé

samedi 12 septembre 2026 · Azay-le-Brûlé

Apéro-concert des Black Crush Azay-le-Brûlé

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
34 Rue du Prieuré le Bourg
Ville
79400 Azay-le-Brûlé
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Azay-le-Brûlé

Apéro-concert des Black Crush

34 Rue du Prieuré le Bourg Azay-le-Brûlé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 19:00:00
fin : 2026-09-12 23:00:00

Date(s) :
2026-09-12

Venez profiter d’une soirée musicale en dégustant d’excellentes pizzas.   .

34 Rue du Prieuré le Bourg Azay-le-Brûlé 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 06 58 75 

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English : Apéro-concert des Black Crush

L’événement Apéro-concert des Black Crush Azay-le-Brûlé a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Haut Val De Sèvre

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