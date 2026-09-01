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Concert Gospel Azay-le-Brûlé

dimanche 20 septembre 2026 · Azay-le-Brûlé

Concert Gospel Azay-le-Brûlé

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Ville
79400 Azay-le-Brûlé
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Azay-le-Brûlé

Concert Gospel

Azay-le-Brûlé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 16:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Venez vivre un moment rempli de joie et d’émotions lors du concert de gospel !

Gratuit   .

Azay-le-Brûlé 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine   gospelenchoeur79@outlook.fr

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English : Concert Gospel

L’événement Concert Gospel Azay-le-Brûlé a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Haut Val De Sèvre

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