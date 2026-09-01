AGENDA · Azay-le-Brûlé
Concert Gospel Azay-le-Brûlé
dimanche 20 septembre 2026 · Azay-le-Brûlé
Informations pratiques
Azay-le-Brûlé
Concert Gospel
Azay-le-Brûlé Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 16:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Venez vivre un moment rempli de joie et d’émotions lors du concert de gospel !
Gratuit .
Azay-le-Brûlé 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine gospelenchoeur79@outlook.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Gospel
L’événement Concert Gospel Azay-le-Brûlé a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Haut Val De Sèvre
À voir aussi à Azay-le-Brûlé (Deux-Sèvres)
- Apéro-concert des Black Crush Azay-le-Brûlé 12 septembre 2026
- Visite historique du prieuré, Le Prieuré Saint-Barthélémy, Azay-le-Brûlé 20 septembre 2026
- Journées du Patrimoine Economique Envie Deux-Sèvres Azay-le-Brûlé 2 octobre 2026
- Trail du Haut Val de Sèvre Azay-le-Brûlé 31 octobre 2026