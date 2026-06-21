Informations pratiques

Azay-le-Brûlé

Journées du Patrimoine Economique Envie Deux-Sèvres

21 Rue du Logis la Brousse Azay-le-Brûlé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 11:30:00

fin : 2026-10-02 12:15:00

Date(s) :

2026-10-02

Découvrez les entreprises de votre territoire !

Du 2 au 4 octobre, les Journées du Patrimoine Economique reviennent en Deux-Sèvres pour une nouvelle édition.

Profitez de ces journées pour pousser les portes d’entreprises des Deux-Sèvres, découvrir leurs métiers, leur savoir-faire et les coulisses.

Que vous soyez curieux, en famille, à la recherche d’un métier ou simplement désireux de mieux connaître votre territoire, les JPE sont l’occasion de découvrir toute la richesse économique du département.

L’événement est gratuit est ouvert à tous !

Retrouvez toutes les entreprises participantes et les créneaux de visites sur patrimoineeco.fr .

21 Rue du Logis la Brousse Azay-le-Brûlé 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Journées du Patrimoine Economique Envie Deux-Sèvres

L’événement Journées du Patrimoine Economique Envie Deux-Sèvres Azay-le-Brûlé a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Haut Val De Sèvre