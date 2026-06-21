Visite historique du prieuré, Le Prieuré Saint-Barthélémy, Azay-le-Brûlé

Informations pratiques

Visite historique du prieuré Dimanche 20 septembre, 14h00 Le Prieuré Saint-Barthélémy Deux-Sèvres

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez le prieuré à travers une visite guidée de l’église et des bâtiments conventuels. Plongez dans l’histoire du monument et dans le quotidien des moines qui y ont vécu.

Le Prieuré Saint-Barthélémy 38 rue du prieuré, 79400 Azay-le-Brûlé Azay-le-Brûlé 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 16 81 22 32 Le prieuré bénédictin du XIIe siècle est rattaché à l’abbatiale de Saint-Maixent-l’École. Découvrez ce haut lieu du patrimoine religieux.

Découverte du prieuré : visite guidée de l’église et du prieuré. Histoire du monument, de la vie des moines.

©Constantin Udala