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Vente de vêtements à prix libre Furies Nantes

Vente de vêtements à prix libre Furies Nantes

Vente de vêtements à prix libre Furies Nantes dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Furies

Adresse : 13 quai de Versailles

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 11:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-21 11:00 – 19:00
Gratuit : non  Tout public 

Prix libre = tu donnes ce que tu veux, ce que peux !Le but étant de rendre accessible l’habillement pour toustes dans un esprit de solidarité.Les bénéfices seront entièrement reversés à l’association Résilience Gaza

Furies Nantes 44000
https://www.instagram.com/furies__shop/


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