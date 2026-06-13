Vente de vêtements à prix libre Furies Nantes
Vente de vêtements à prix libre Furies Nantes dimanche 21 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-21 11:00 – 19:00
Gratuit : non Tout public
Prix libre = tu donnes ce que tu veux, ce que peux !Le but étant de rendre accessible l’habillement pour toustes dans un esprit de solidarité.Les bénéfices seront entièrement reversés à l’association Résilience Gaza
Furies Nantes 44000
https://www.instagram.com/furies__shop/
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