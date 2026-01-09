Informations pratiques

Montceaux

Vente d’huîtres

Place de l’église Montceaux Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-20

fin : 2026-12-20

Date(s) :

2026-12-20

Le comité des fêtes vous invite pour un une vente d’huîtres ! Venez les déguster !

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Place de l’église Montceaux 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes cdfmontceaux@gmail.com

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English :

The Comité des fêtes invites you to an oyster sale! Come and taste them!

L’événement Vente d’huîtres Montceaux a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme Val de Saône Centre