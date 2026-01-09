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AGENDA · Montceaux

Vente d’huîtres Montceaux

dimanche 20 décembre 2026 · Montceaux

Informations pratiques

Début
dimanche 20 décembre 2026
Fin
dimanche 20 décembre 2026
Adresse
Place de l'église
Ville
01090 Montceaux
Département
Ain
Tarif

Montceaux

Vente d’huîtres

Place de l’église Montceaux Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-20
fin : 2026-12-20

Date(s) :
2026-12-20

Le comité des fêtes vous invite pour un une vente d’huîtres ! Venez les déguster !
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Place de l’église Montceaux 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes   cdfmontceaux@gmail.com

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English :

The Comité des fêtes invites you to an oyster sale! Come and taste them!

L’événement Vente d’huîtres Montceaux a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme Val de Saône Centre