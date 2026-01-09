AGENDA · Montceaux
Vente d’huîtres Montceaux
dimanche 20 décembre 2026 · Montceaux
Informations pratiques
Montceaux
Vente d’huîtres
Place de l’église Montceaux Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-20
fin : 2026-12-20
Date(s) :
2026-12-20
Le comité des fêtes vous invite pour un une vente d’huîtres ! Venez les déguster !
.
Place de l’église Montceaux 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes cdfmontceaux@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Comité des fêtes invites you to an oyster sale! Come and taste them!
L’événement Vente d’huîtres Montceaux a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme Val de Saône Centre