Visite commentée du Moulin CROZET Montceaux
dimanche 20 septembre 2026 · Montceaux
Informations pratiques
Montceaux
Visite commentée du Moulin CROZET
Moulin Crozet Montceaux Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Situé sur la rivière La Calonne , poussez les portes de ce moulin à eau du 10e siècle, restauré avec passion et découvrez l’histoire de ce patrimoine vivant.
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Moulin Crozet Montceaux 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 67 20 68
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English :
Located on the %AB La Calonne %BB River, step inside this 10th-century watermill—restored with passion—and discover the history of this living heritage site.
L’événement Visite commentée du Moulin CROZET Montceaux a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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