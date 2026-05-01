Vente du 16 Mai 2026 Ancienne gare SNCF La Baule-Escoublac

La Baule-Escoublac

Vente du 16 Mai 2026

Ancienne gare SNCF 1 place Antoine de la Perrière La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 17:00:00

fin : 2026-05-15 18:00:00

Date(s) :

2026-05-15 2026-05-16

Nous serons heureux de vous accueillir à l’Hôtel des Ventes de La Baule à l’occasion d’une nouvelle vente spécial automobiles et cave particulière

JAGUAR TYPE E, CITROËN MEHARI 4X4, MERCEDES GLC 300E…

PETRUS, CLOS DU CLOCHER, MONTRACHET, ROUGEOT-DUPIN, LAFITTE, PALMER, YQUEM, FARGUES, CANON, GAZIN, PAPE CLEMENT, ANGELUS, MOUTON ROTHSCHILD, CRISTAL ROEDERER, REMY MARTIN LOUIS XIII, RHUM ET WHISKY…

EXPERT Aymeric DE CLOUET

Exposition le Vendredi 15 Mai de 17h à 18h et le Samedi 16 Mai de 10h à 11h30. .

Ancienne gare SNCF 1 place Antoine de la Perrière La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 60 60 90

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English :

L’événement Vente du 16 Mai 2026 La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT44