Vente du 16 Mai 2026 Ancienne gare SNCF La Baule-Escoublac
Vente du 16 Mai 2026 Ancienne gare SNCF La Baule-Escoublac vendredi 15 mai 2026.
La Baule-Escoublac
Vente du 16 Mai 2026
Ancienne gare SNCF 1 place Antoine de la Perrière La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 17:00:00
fin : 2026-05-15 18:00:00
Date(s) :
2026-05-15 2026-05-16
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EXPERT Aymeric DE CLOUET
Exposition le Vendredi 15 Mai de 17h à 18h et le Samedi 16 Mai de 10h à 11h30. .
Ancienne gare SNCF 1 place Antoine de la Perrière La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 60 60 90
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English :
L’événement Vente du 16 Mai 2026 La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT44
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