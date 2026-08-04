Vente solidaire de l’Aviron Bayonais Rugby Pro Stade Jean Dauger Bayonne

Informations pratiques

Bayonne

Vente solidaire de l’Aviron Bayonais Rugby Pro

Stade Jean Dauger 8 Avenue Fernand Forgues Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 3 – 3 – 65 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 09:00:00

fin : 2026-08-05 20:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Le Fonds de dotation de l’Aviron Bayonnais organise une vente solidaire au stade Jean-Dauger le mercredi 5 août, dans le salon Historia, sous la tribune d’honneur du stade.

Des articles des deux dernières saisons ainsi que certains équipements officiels de l’équipe professionnelle seront mis en vente, une occasion unique de repartir avec une pièce à prix réduit. Chaque achat contribuera directement aux actions portées par le Fonds de dotation de l’Aviron Bayonnais en faveur de la santé, de l’éducation, de la solidarité, du sport et de l’environnement. Paiement sur place par carte bancaire et espèces. .

Stade Jean Dauger 8 Avenue Fernand Forgues Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 42 72 10

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English : Vente solidaire de l’Aviron Bayonais Rugby Pro

L’événement Vente solidaire de l’Aviron Bayonais Rugby Pro Bayonne a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Bayonne