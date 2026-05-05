Vente solidaire de vélos de seconde main, Carbonne, place de la République, Carbonne

Vente solidaire de vélos de seconde main Samedi 30 mai, 09h00 Carbonne, place de la République Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T09:00:00+02:00 – 2026-05-30T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T09:00:00+02:00 – 2026-05-30T12:00:00+02:00

Le samedi 30 mai, de 9h à 12h, la Place de la République à Carbonne accueillera une vente de vélos de seconde main organisée dans le cadre d’une journée entièrement dédiée au vélo.

En partenariat avec la ressourcerie Récobrada, cette vente propose des vélos d’occasion révisés et remis en état, accessibles à prix solidaires. Une belle opportunité pour s’équiper à moindre coût tout en favorisant le réemploi et la mobilité durable.

Tout au long de la journée, plusieurs animations organisée par l’association Vélo 107 viendront compléter cet événement : un atelier de réparation participatif pour apprendre à entretenir son vélo et réaliser de petites réparations, un circuit de prévention routière pour sensibiliser petits et grands aux bons comportements à vélo, ainsi qu’une déambulation musicale à vélo dans le centre-ville pour partager un moment festif et convivial.

Cette journée met à l’honneur le vélo sous toutes ses formes : pratique, ludique, éducative et collective, au cœur de Carbonne.

Retrouvez le programme complet de Mai à Vélo au Pays Sud Toulousain.

Carbonne, place de la République carbonne place de la république Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://payssudtoulousain.fr/wp-content/uploads/2026/04/mai-a-velo_v5.pdf »}]

En partenariat avec la ressourcerie Récobrada de Cazères, le Pays Sud Toulousain propose une vente de vélos de seconde main.