5ÈME ÉDITION EMPREINTE CARBONNE RENCONTRES POLAR Carbonne
5ÈME ÉDITION EMPREINTE CARBONNE RENCONTRES POLAR Carbonne samedi 30 mai 2026.
Carbonne
5ÈME ÉDITION EMPREINTE CARBONNE RENCONTRES POLAR
HALLE CENTRALE Carbonne Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:30:00
fin : 2026-05-30 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30
La 5ème édition des rencontres littérature polar se déroulera samedi 30 mai 2026 de 9h30 à 18h sous la halle centrale 13 autrices et auteurs de la Galaxie polar, des tables rondes, des rencontres, une exposition de photos…
La direction littéraire a été confiée à Jean-Antoine Loiseau (Agence À mots ouverts). .
HALLE CENTRALE Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 87 59 81 service.culturel@ville-carbonne.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The 5th edition of the rencontres littérature polar will take place on Saturday May 30, 2026 from 9:30 am to 6 pm in the central hall: 13 authors from the Galaxie polar , round tables, meetings, a photo exhibition…
L’événement 5ÈME ÉDITION EMPREINTE CARBONNE RENCONTRES POLAR Carbonne a été mis à jour le 2026-04-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Carbonne (Haute-Garonne)
- RENDEZ-VOUS CONTES DE PRINTEMPS MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE Carbonne 29 avril 2026
- Mai à Vélo 2026, PETR PAYS SUD TOULOUSAIN, Carbonne 1 mai 2026
- EXPOSITION SÉRIE NOIRE, UN LIVRE, UNE PHOTO Place Jules Ferry Carbonne 5 mai 2026
- Vélobus, Carbonne, Carbonne 6 mai 2026
- Balade à vélo la Roue Cool, Carbonne, place de la République, Carbonne 13 mai 2026