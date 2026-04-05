Carbonne

5ÈME ÉDITION EMPREINTE CARBONNE RENCONTRES POLAR

HALLE CENTRALE Carbonne Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:30:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

La 5ème édition des rencontres littérature polar se déroulera samedi 30 mai 2026 de 9h30 à 18h sous la halle centrale 13 autrices et auteurs de la Galaxie polar, des tables rondes, des rencontres, une exposition de photos…

La direction littéraire a été confiée à Jean-Antoine Loiseau (Agence À mots ouverts). .

HALLE CENTRALE Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 87 59 81 service.culturel@ville-carbonne.fr

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English :

The 5th edition of the rencontres littérature polar will take place on Saturday May 30, 2026 from 9:30 am to 6 pm in the central hall: 13 authors from the Galaxie polar , round tables, meetings, a photo exhibition…

L’événement 5ÈME ÉDITION EMPREINTE CARBONNE RENCONTRES POLAR Carbonne a été mis à jour le 2026-04-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE