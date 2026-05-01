NOUVELLE TERRASSE À LA SOURCE WAKE PARK Carbonne
NOUVELLE TERRASSE À LA SOURCE WAKE PARK Carbonne samedi 23 mai 2026.
Carbonne
NOUVELLE TERRASSE À LA SOURCE WAKE PARK
Route de Peyssies Carbonne Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23 23:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Découvrez un espace snack/bar entièrement repensé, une ambiance encore plus chaleureuse et une offre gourmande enrichie pour savourer pleinement chaque instant face au lac !
Proposé par La Source Wake Park. .
Route de Peyssies Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover a completely redesigned snack/bar area, an even warmer ambience and an enriched gourmet offer to fully savour every moment facing the lake!
L’événement NOUVELLE TERRASSE À LA SOURCE WAKE PARK Carbonne a été mis à jour le 2026-05-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Carbonne (Haute-Garonne)
- Balade à vélo la Roue Cool, Carbonne, place de la République, Carbonne 13 mai 2026
- Atelier réparation vélos, Carbonne, place de la République, Carbonne 14 mai 2026
- VIDE GRENIER Carbonne 17 mai 2026
- Projection du documentaire « La nouvelle aventure mobile » et balade familiale à vélo, Centre socio-culturel du Bois de Castres, Carbonne 24 mai 2026
- Fête du vélo, Carbonne, place de la République, Carbonne 30 mai 2026