Carbonne

NOUVELLE TERRASSE À LA SOURCE WAKE PARK

Route de Peyssies Carbonne Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Découvrez un espace snack/bar entièrement repensé, une ambiance encore plus chaleureuse et une offre gourmande enrichie pour savourer pleinement chaque instant face au lac !

Proposé par La Source Wake Park. .

Route de Peyssies Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Discover a completely redesigned snack/bar area, an even warmer ambience and an enriched gourmet offer to fully savour every moment facing the lake!

L’événement NOUVELLE TERRASSE À LA SOURCE WAKE PARK Carbonne a été mis à jour le 2026-05-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE