Balade à vélo la Roue Cool, Carbonne, place de la République, Carbonne

Balade à vélo la Roue Cool 13 et 27 mai Carbonne, place de la République Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-13T14:00:00+02:00 – 2026-05-13T16:30:00+02:00

Fin : 2026-05-27T14:00:00+02:00 – 2026-05-27T16:30:00+02:00

La Roue Cool organise des sorties à vélo, le temps d’une après-midi de mercredi, conviviale et bienveillante !

Parcours entre 20 et 30km sans dénivellé.

Petit point responsabilité : adhésion à vélo107 (modique somme de 5€/an) et port du casque obligatoires

Carbonne, place de la République carbonne place de la république Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « assovelo107@gmail.com »}]

Balade pour les adultes