Balade à vélo la Roue Cool, Carbonne, place de la République, Carbonne
Balade à vélo la Roue Cool, Carbonne, place de la République, Carbonne mercredi 13 mai 2026.
Balade à vélo la Roue Cool 13 et 27 mai Carbonne, place de la République Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-13T14:00:00+02:00 – 2026-05-13T16:30:00+02:00
Fin : 2026-05-27T14:00:00+02:00 – 2026-05-27T16:30:00+02:00
La Roue Cool organise des sorties à vélo, le temps d’une après-midi de mercredi, conviviale et bienveillante !
Parcours entre 20 et 30km sans dénivellé.
Petit point responsabilité : adhésion à vélo107 (modique somme de 5€/an) et port du casque obligatoires
Carbonne, place de la République carbonne place de la république Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « assovelo107@gmail.com »}]
Balade pour les adultes
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