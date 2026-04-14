Vélobus, Carbonne, Carbonne

Vélobus 6 – 27 mai, les mercredis Carbonne Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T08:30:00+02:00 – 2026-05-06T12:30:00+02:00

Fin : 2026-05-27T08:30:00+02:00 – 2026-05-27T12:30:00+02:00

Trajets encadrés vers les 2 écoles de Carbonne à vélo tous les mercredi de mai!

Les informations sur les trajets et les inscriptions seront transmises aux familles via les deux écoles.

Carbonne carbonne ecole Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie

Vélobus : Allez à l’école à vélo !!! Départ à 8h30 / Retour à 12h.