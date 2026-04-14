Vélobus, Carbonne, Carbonne
Vélobus, Carbonne, Carbonne mercredi 6 mai 2026.
Vélobus 6 – 27 mai, les mercredis Carbonne Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-06T08:30:00+02:00 – 2026-05-06T12:30:00+02:00
Fin : 2026-05-27T08:30:00+02:00 – 2026-05-27T12:30:00+02:00
Trajets encadrés vers les 2 écoles de Carbonne à vélo tous les mercredi de mai!
Les informations sur les trajets et les inscriptions seront transmises aux familles via les deux écoles.
Carbonne carbonne ecole Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie
Vélobus : Allez à l’école à vélo !!! Départ à 8h30 / Retour à 12h.
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