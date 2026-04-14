Atelier réparation vélos, Carbonne, place de la République, Carbonne

Atelier réparation vélos Jeudi 14 mai, 09h00 Carbonne, place de la République Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-14T09:00:00+02:00 – 2026-05-14T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-14T09:00:00+02:00 – 2026-05-14T12:00:00+02:00

Des bénévoles de l’association Vélo 107 révisent votre vélo ou vous aident à le faire! Main d’oeuvre gratuite. Si besoin de pièces pour les réparations, achat possible à prix modique.

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Venez faire réviser vos vélos !!!