Atelier réparation vélos, Carbonne, place de la République, Carbonne
Atelier réparation vélos, Carbonne, place de la République, Carbonne jeudi 14 mai 2026.
Atelier réparation vélos Jeudi 14 mai, 09h00 Carbonne, place de la République Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-14T09:00:00+02:00 – 2026-05-14T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-14T09:00:00+02:00 – 2026-05-14T12:00:00+02:00
Des bénévoles de l’association Vélo 107 révisent votre vélo ou vous aident à le faire! Main d’oeuvre gratuite. Si besoin de pièces pour les réparations, achat possible à prix modique.
Carbonne, place de la République carbonne place de la république Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « assovelo107@gmail.com »}]
Venez faire réviser vos vélos !!!
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