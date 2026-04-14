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Atelier réparation vélos, Carbonne, place de la République, Carbonne

Atelier réparation vélos, Carbonne, place de la République, Carbonne

Atelier réparation vélos, Carbonne, place de la République, Carbonne jeudi 14 mai 2026.

Lieu : Carbonne, place de la République

Adresse : carbonne place de la république

Ville : 31390 Carbonne

Département : Haute-Garonne

Début : jeudi 14 mai 2026

Fin : jeudi 14 mai 2026

Atelier réparation vélos Jeudi 14 mai, 09h00 Carbonne, place de la République Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-14T09:00:00+02:00 – 2026-05-14T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-14T09:00:00+02:00 – 2026-05-14T12:00:00+02:00

Des bénévoles de l’association Vélo 107 révisent votre vélo ou vous aident à le faire! Main d’oeuvre gratuite. Si besoin de pièces pour les réparations, achat possible à prix modique.

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Venez faire réviser vos vélos !!!

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