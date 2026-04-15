Projection du documentaire « La nouvelle aventure mobile » et balade familiale à vélo, Centre socio-culturel du Bois de Castres, Carbonne
Projection du documentaire « La nouvelle aventure mobile » et balade familiale à vélo, Centre socio-culturel du Bois de Castres, Carbonne dimanche 24 mai 2026.
Projection du documentaire « La nouvelle aventure mobile » et balade familiale à vélo Dimanche 24 mai, 10h30 Centre socio-culturel du Bois de Castres Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-24T10:30:00+02:00 – 2026-05-24T16:30:00+02:00
Fin : 2026-05-24T10:30:00+02:00 – 2026-05-24T16:30:00+02:00
Partenariat entre Vélo 107 et Ciné’Carbonne :
10h30 : Projection du film « La nouvelle aventure mobile » + discussion sur les véhicules intermédiaires et leur potentiel intérêt dans l’environnement du Volvestre avec les sociétés MILC et Antidote solutions, concepteurs et fabriquants de cadres de vélos.
13h : Auberge espagnole
14h : Balade à vélo avec casque et gilets réfléchissants
Centre socio-culturel du Bois de Castres route de lacaugne Carbonne Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « assovelo107@gmail.com »}]
Projection + discussion sur les véhicules intermédiaires et leur potentiel intérêt dans l’environnement du Volvestre.
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