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Vente solidaire de vélos de seconde main, Carbonne, Bois de Castres, Carbonne

Vente solidaire de vélos de seconde main, Carbonne, Bois de Castres, Carbonne

Vente solidaire de vélos de seconde main, Carbonne, Bois de Castres, Carbonne samedi 9 mai 2026.

Lieu : Carbonne, Bois de Castres

Adresse : route de Lacaugne

Ville : 31390 Carbonne

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Vente solidaire de vélos de seconde main Samedi 9 mai, 14h00 Carbonne, Bois de Castres Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T14:00:00+02:00 – 2026-05-09T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-09T14:00:00+02:00 – 2026-05-09T17:00:00+02:00

À l’occasion du festival « Le Bruit du Chicken », le Pays Sud Toulousain s’associe à la ressourcerie Recobrada pour proposer une vente solidaire de vélos recyclés, le samedi 9 mai 2026 après-midi à Carbonne.

Organisée dans le cadre du programme TIMS en faveur des mobilités inclusives et durables, cette vente permet à chacun d’accéder à un vélo remis en état à prix solidaire. Les vélos proposés proviennent de collectes locales (déchetteries, dons) et ont été entièrement révisés par les équipes de Recobrada.

Au-delà de la vente, plusieurs animations viendront rythmer l’après-midi : un atelier de réparation pour apprendre à entretenir son vélo et gagner en autonomie, ainsi qu’une initiation au BMX pour petits et grands, dans une ambiance conviviale et festive en lien avec le festival.

Un rendez-vous accessible à tous pour promouvoir le réemploi, encourager la pratique du vélo et partager un moment chaleureux autour des mobilités durables.
Retrouvez le programme complet de Mai à Vélo au Pays Sud Toulousain.

Carbonne, Bois de Castres route de Lacaugne Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://payssudtoulousain.fr/wp-content/uploads/2026/04/mai-a-velo_v5.pdf »}]
En partenariat avec la ressourcerie Récobrada de Cazères, le Pays Sud Toulousain propose une vente de vélos de seconde main.

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