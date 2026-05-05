Vente solidaire de vélos de seconde main, Carbonne, Bois de Castres, Carbonne

Vente solidaire de vélos de seconde main Samedi 9 mai, 14h00 Carbonne, Bois de Castres Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T14:00:00+02:00 – 2026-05-09T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-09T14:00:00+02:00 – 2026-05-09T17:00:00+02:00

À l’occasion du festival « Le Bruit du Chicken », le Pays Sud Toulousain s’associe à la ressourcerie Recobrada pour proposer une vente solidaire de vélos recyclés, le samedi 9 mai 2026 après-midi à Carbonne.

Organisée dans le cadre du programme TIMS en faveur des mobilités inclusives et durables, cette vente permet à chacun d’accéder à un vélo remis en état à prix solidaire. Les vélos proposés proviennent de collectes locales (déchetteries, dons) et ont été entièrement révisés par les équipes de Recobrada.

Au-delà de la vente, plusieurs animations viendront rythmer l’après-midi : un atelier de réparation pour apprendre à entretenir son vélo et gagner en autonomie, ainsi qu’une initiation au BMX pour petits et grands, dans une ambiance conviviale et festive en lien avec le festival.

Un rendez-vous accessible à tous pour promouvoir le réemploi, encourager la pratique du vélo et partager un moment chaleureux autour des mobilités durables.

Retrouvez le programme complet de Mai à Vélo au Pays Sud Toulousain.

Carbonne, Bois de Castres route de Lacaugne Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://payssudtoulousain.fr/wp-content/uploads/2026/04/mai-a-velo_v5.pdf »}]

En partenariat avec la ressourcerie Récobrada de Cazères, le Pays Sud Toulousain propose une vente de vélos de seconde main.