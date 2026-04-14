Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête du vélo, Carbonne, place de la République, Carbonne

Fête du vélo, Carbonne, place de la République, Carbonne

Fête du vélo, Carbonne, place de la République, Carbonne samedi 30 mai 2026.

Lieu : Carbonne, place de la République

Adresse : carbonne place de la république

Ville : 31390 Carbonne

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Fête du vélo Samedi 30 mai, 09h00 Carbonne, place de la République Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T09:00:00+02:00 – 2026-05-30T20:30:00+02:00
Fin : 2026-05-30T09:00:00+02:00 – 2026-05-30T20:30:00+02:00

La journée du 30 Mai s’organise en coopération avec Empreinte Carbonne (8h-17h sous la halle) et le comité des fêtes (Foire du printemps & soirée dans le centre-ville)
✓ 9h-12h : Atelier réparation vélo place de la République : venez faire réviser vos vélos !!! + vente de vélos reconditionnés
✓ 9h-12h : Circuit de prévention routière : circuit pédagogique pour les enfants. Venez avec vos vélos.
✓ 16h30 : Déambulation musicale à vélo dans le centre-ville. RDV place de la République.
Venez nous accompagner à vélo. Les vélos décorés seront les bienvenus. Passage à la maison de retraite à 17h15.
✓ 18h : Concert apéro sous la grande halle du centre-ville avec Empreinte Carbonne et le Comité des fêtes.
✓ A partir de 19h : soirée musicale avec restauration organisée par le comité des fêtes.

Carbonne, place de la République carbonne place de la république Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « assovelo107@gmail.com »}]
Atelier, circuit de prévention routière, déambulation musicale, apéro-concert, …

À voir aussi à Carbonne (Haute-Garonne)