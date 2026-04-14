Fête du vélo, Carbonne, place de la République, Carbonne

Fête du vélo Samedi 30 mai, 09h00 Carbonne, place de la République Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T09:00:00+02:00 – 2026-05-30T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-30T09:00:00+02:00 – 2026-05-30T20:30:00+02:00

La journée du 30 Mai s’organise en coopération avec Empreinte Carbonne (8h-17h sous la halle) et le comité des fêtes (Foire du printemps & soirée dans le centre-ville)

✓ 9h-12h : Atelier réparation vélo place de la République : venez faire réviser vos vélos !!! + vente de vélos reconditionnés

✓ 9h-12h : Circuit de prévention routière : circuit pédagogique pour les enfants. Venez avec vos vélos.

✓ 16h30 : Déambulation musicale à vélo dans le centre-ville. RDV place de la République.

Venez nous accompagner à vélo. Les vélos décorés seront les bienvenus. Passage à la maison de retraite à 17h15.

✓ 18h : Concert apéro sous la grande halle du centre-ville avec Empreinte Carbonne et le Comité des fêtes.

✓ A partir de 19h : soirée musicale avec restauration organisée par le comité des fêtes.

Carbonne, place de la République carbonne place de la république Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « assovelo107@gmail.com »}]

Atelier, circuit de prévention routière, déambulation musicale, apéro-concert, …