VIDE GRENIER Carbonne
VIDE GRENIER Carbonne dimanche 17 mai 2026.
Carbonne
VIDE GRENIER
5 Route de Lacaugne Carbonne Haute-Garonne
Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 08:00:00
fin : 2026-05-17 17:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Profitez du printemps pour flâner entre les étals du vide grenier de Carbonne !
Vide grenier organisé par le Carbonne Judo Club et par l’association des parents d’élèves GAPE. 3 .
5 Route de Lacaugne Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Take advantage of spring to browse the stalls at Carbonne’s garage sale!
L’événement VIDE GRENIER Carbonne a été mis à jour le 2026-05-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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