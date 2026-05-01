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VIDE GRENIER Carbonne

VIDE GRENIER Carbonne

VIDE GRENIER Carbonne dimanche 17 mai 2026.

Adresse : 5 Route de Lacaugne

Ville : 31390 Carbonne

Département : Haute-Garonne

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 3 3 3 Tarif de base plein tarif

Carbonne

VIDE GRENIER

5 Route de Lacaugne Carbonne Haute-Garonne

Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 08:00:00
fin : 2026-05-17 17:00:00

Date(s) :
2026-05-17

Profitez du printemps pour flâner entre les étals du vide grenier de Carbonne !
Vide grenier organisé par le Carbonne Judo Club et par l’association des parents d’élèves GAPE. 3  .

5 Route de Lacaugne Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take advantage of spring to browse the stalls at Carbonne’s garage sale!

L’événement VIDE GRENIER Carbonne a été mis à jour le 2026-05-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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