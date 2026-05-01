Carbonne

VIDE GRENIER

5 Route de Lacaugne Carbonne Haute-Garonne

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 08:00:00

fin : 2026-05-17 17:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Profitez du printemps pour flâner entre les étals du vide grenier de Carbonne !

Vide grenier organisé par le Carbonne Judo Club et par l’association des parents d’élèves GAPE. 3 .

5 Route de Lacaugne Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take advantage of spring to browse the stalls at Carbonne’s garage sale!

L’événement VIDE GRENIER Carbonne a été mis à jour le 2026-05-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE