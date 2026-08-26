UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Rennes

Vente spéciale livres & CD de seconde main Halles en Communs Rennes

mercredi 9 septembre 2026 · Halles en Communs · Rennes

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Lieu
Halles en Communs
Adresse
24 avenue Jules Maniez, Rennes
Ville
Rennes

Vente spéciale livres & CD de seconde main Halles en Communs Rennes 9 – 12 septembre

Nous sommes ravi·e·s de vous annoncer la deuxième édition de la grande vente de livres et CD de seconde main, organisée en partenariat avec les Bibliothèques de Rennes et Les Champs Libres.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-09T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-12T18:30:00.000+02:00

1
 

Halles en Communs 24 avenue Jules Maniez, Rennes Rennes


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Rennes