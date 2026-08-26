Informations pratiques

Vente spéciale livres & CD de seconde main Halles en Communs Rennes 9 – 12 septembre

Nous sommes ravi·e·s de vous annoncer la deuxième édition de la grande vente de livres et CD de seconde main, organisée en partenariat avec les Bibliothèques de Rennes et Les Champs Libres.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-09T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-12T18:30:00.000+02:00

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Halles en Communs 24 avenue Jules Maniez, Rennes Rennes



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