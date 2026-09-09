Informations pratiques

Vente spéciale livres & CD de seconde main Les Halles en Commun Rennes 9 – 12 septembre Ille-et-Vilaine

Nous sommes ravi·e·s de vous annoncer la deuxième édition de la grande vente de livres et CD de seconde main, organisée en partenariat avec les Bibliothèques de Rennes et Les Champs Libres.

Cette vente exceptionnelle se déroulera pendant quatre jours, dans la plus grande halle du site des Halles en Commun.

Rendez-vous du mercredi 9 au samedi 12 septembre, de 14h à 18h30, aux Halles en Commun, 24 avenue Jules Maniez à Rennes.

Chaque année, des milliers d’ouvrages quittent les rayons des bibliothèques pour différentes raisons : renouvellement des collections, évolution des thématiques ou encore baisse de la demande. Cette vente leur offre une belle retraite… chez vous !

Au total, plus de 30 000 ouvrages et CD seront proposés à prix solidaire, pour tous les âges et tous les goûts. Romans, documentaires, albums jeunesse, bandes dessinées, musique… Chacun·e pourra trouver son bonheur.

Cette deuxième édition sera également rythmée par une programmation complémentaire :

• Des stands de présentation dont celui de Dangereuses Lectrices. Le collectif présentera notamment la programmation de son festival, qui se déroulera les 17 et 18 octobre à l’Antipode, à Rennes.

• Des crêpes, proposées par l’association de parents d’élèves d’une école de La Courrouze.

• Un atelier créatif en libre accès, gratuit et ouvert à tou·te·s, proposé par La Belle Déchette dans l’espace de vente le samedi après-midi.

• Un atelier crochet « marque-page fleur », animé par L’Olive Rose dans le cadre de la programmation mensuelle de l’Atelier de La Belle Déchette. Cet atelier, payant et sur inscription, se déroulera le samedi après-midi. Informations et réservations sur le site de La Belle Déchette.

Une nouvelle édition festive placée sous le signe du réemploi et de la solidarité, à ne pas manquer !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-09T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-12T18:30:00.000+02:00

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Les Halles en Commun 24 avenue Jules maniez – 35000 Rennes La Courrouze Rennes 35238 Ille-et-Vilaine



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