Ventes Privées de Printemps Clos Antonin Rodet Mercurey

Mercurey

Ventes Privées de Printemps

Clos Antonin Rodet 55 Grande Rue Mercurey Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 10:00:00

fin : 2026-04-25 18:00:00

Date(s) :

2026-04-24

Ventes Privées de Printemps au Clos Antonin Rodet.

Les 24 & 25 avril, venez découvrir l’excellence des vins de Bourgogne chez Antonin Rodet à Mercurey.

Plongez dans notre savoir-faire traditionnel, réputé pour ses vins d’exception. Profitez de remises exclusives sur nos cuvées, découvrez le vin sa couleur et ses arômes lors d’un atelier et tentez votre chance avec notre jeu-concours.

Un événement estival et dédié à la passion du vin. Entrée libre un rendez-vous à ne pas manquer !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .

Clos Antonin Rodet 55 Grande Rue Mercurey 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 98 12 12 rodet@rodet.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Ventes Privées de Printemps Mercurey a été mis à jour le 2026-04-17 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)