Ventes Privées de Printemps Clos Antonin Rodet Mercurey
Ventes Privées de Printemps Clos Antonin Rodet Mercurey vendredi 24 avril 2026.
Mercurey
Ventes Privées de Printemps
Clos Antonin Rodet 55 Grande Rue Mercurey Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 10:00:00
fin : 2026-04-25 18:00:00
Date(s) :
2026-04-24
Ventes Privées de Printemps au Clos Antonin Rodet.
Les 24 & 25 avril, venez découvrir l’excellence des vins de Bourgogne chez Antonin Rodet à Mercurey.
Plongez dans notre savoir-faire traditionnel, réputé pour ses vins d’exception. Profitez de remises exclusives sur nos cuvées, découvrez le vin sa couleur et ses arômes lors d’un atelier et tentez votre chance avec notre jeu-concours.
Un événement estival et dédié à la passion du vin. Entrée libre un rendez-vous à ne pas manquer !
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .
Clos Antonin Rodet 55 Grande Rue Mercurey 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 98 12 12 rodet@rodet.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Ventes Privées de Printemps Mercurey a été mis à jour le 2026-04-17 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
À voir aussi à Mercurey (Saône-et-Loire)
- Les sentiers thématiques de Mercurey Mercurey Saône-et-Loire 1 mai 2026
- Sentier thématique de Mercurey Mercurey Saône-et-Loire 1 mai 2026
- Randonnée VTT et Gravel La Mercurey Mercurey 8 mai 2026
- La Mercurey Mercurey 8 mai 2026
- Cave Ouverte inauguration de cuverie Mercurey 14 mai 2026