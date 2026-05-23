VENTS DE MÉMOIRE Lodève
VENTS DE MÉMOIRE Lodève samedi 6 juin 2026.
Lodève
VENTS DE MÉMOIRE
place Francis Morand Lodève Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-06 2026-06-20
Ateliers ́
Participez à la scénographie de la Médiathèque pour le festival Résurgence !
Inscrivez des souvenirs partagés sur des carrés de tissus pour créer des farandoles colorées, qui orneront la Médiathèque le temps du festival.
Un atelier d’écriture suivi d’un atelier de couture, pour offrir des vents de mémoire à une personne de votre choix. .
place Francis Morand Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 11 95 04 80 mediatheque@lodeve.com
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English :
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L’événement VENTS DE MÉMOIRE Lodève a été mis à jour le 2026-05-23 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC
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