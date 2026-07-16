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VERCORS – Nature au crépuscule, ENS de la colline de Comboire-Déchetterie de Seyssins (arrêt de bus Henri Rey) 38180 Seyssins, Seyssins

jeudi 13 août 2026 · ENS de la colline de Comboire-Déchetterie de Seyssins (arrêt de bus Henri Rey) 38180 Seyssins · Seyssins

VERCORS – Nature au crépuscule, ENS de la colline de Comboire-Déchetterie de Seyssins (arrêt de bus Henri Rey) 38180 Seyssins, Seyssins

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Lieu
ENS de la colline de Comboire-Déchetterie de Seyssins (arrêt de bus Henri Rey) 38180 Seyssins
Adresse
seyssins
Ville
38180 Seyssins
Département
Isère
Tarif
Gratuit, sur inscription.

VERCORS – Nature au crépuscule Jeudi 13 août, 20h00 ENS de la colline de Comboire-Déchetterie de Seyssins (arrêt de bus Henri Rey) 38180 Seyssins Isère

Gratuit, sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-13T20:00:00+02:00 – 2026-08-13T22:30:00+02:00
Fin : 2026-08-13T20:00:00+02:00 – 2026-08-13T22:30:00+02:00

Venez découvrir la colline de Comboire à la tombée de la nuit et tentez d’observer ses habitants et leurs activités.

Informations utiles :
– non accessible en fauteuil roulant
– Animaux non acceptés
– Chaussures adaptées à la marche, produit anti-moustique, vêtements couvrants, chauds ou de pluie selon les conditions météo, et de l’eau.
Les animations, évènements ou accueils sur site peuvent être annulés jusqu’au matin même, en cas de conditions météorologiques défavorables.

Animation gratuite proposée par le Département de l’Isère, sur inscription auprès de l’office de tourisme. Rdv à la déchetterie de Seyssins (arrêt de bus Henri Rey) (à confirmer).

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Venez découvrir la colline de Comboire à la tombée de la nuit et tentez d’observer ses habitants et leurs activités.

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