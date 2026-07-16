VERCORS – Nature au crépuscule, ENS de la colline de Comboire-Déchetterie de Seyssins (arrêt de bus Henri Rey) 38180 Seyssins, Seyssins

jeudi 13 août 2026 · ENS de la colline de Comboire-Déchetterie de Seyssins (arrêt de bus Henri Rey) 38180 Seyssins · Seyssins

Informations pratiques

VERCORS – Nature au crépuscule Jeudi 13 août, 20h00 ENS de la colline de Comboire-Déchetterie de Seyssins (arrêt de bus Henri Rey) 38180 Seyssins Isère

Gratuit, sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-13T20:00:00+02:00 – 2026-08-13T22:30:00+02:00

Fin : 2026-08-13T20:00:00+02:00 – 2026-08-13T22:30:00+02:00

Venez découvrir la colline de Comboire à la tombée de la nuit et tentez d’observer ses habitants et leurs activités.

Informations utiles :

– non accessible en fauteuil roulant

– Animaux non acceptés

– Chaussures adaptées à la marche, produit anti-moustique, vêtements couvrants, chauds ou de pluie selon les conditions météo, et de l’eau.

Les animations, évènements ou accueils sur site peuvent être annulés jusqu’au matin même, en cas de conditions météorologiques défavorables.

Animation gratuite proposée par le Département de l’Isère, sur inscription auprès de l’office de tourisme. Rdv à la déchetterie de Seyssins (arrêt de bus Henri Rey) (à confirmer).

ENS de la colline de Comboire-Déchetterie de Seyssins (arrêt de bus Henri Rey) 38180 Seyssins seyssins Seyssins 38180 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 76 42 41 41 »}, {« type »: « email », « value »: « info@grenoble-tourisme.com »}] https://www.isere.fr/rendez-vous-nature/nature-au-crepuscule

Venez découvrir la colline de Comboire à la tombée de la nuit et tentez d’observer ses habitants et leurs activités.