VERCORS – Nuit de la chauve-souris, ENS de la colline de Comboire-Déchetterie de Seyssins (arrêt de bus Henri Rey) 38180 Seyssins, Seyssins

vendredi 28 août 2026 · ENS de la colline de Comboire-Déchetterie de Seyssins (arrêt de bus Henri Rey) 38180 Seyssins · Seyssins

Informations pratiques

VERCORS – Nuit de la chauve-souris Vendredi 28 août, 19h30 ENS de la colline de Comboire-Déchetterie de Seyssins (arrêt de bus Henri Rey) 38180 Seyssins Isère

Gratuit, sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-28T19:30:00+02:00 – 2026-08-28T22:30:00+02:00

Fin : 2026-08-28T19:30:00+02:00 – 2026-08-28T22:30:00+02:00

Avec la spécialiste Myrtille Bérenger, venez découvrir la vie cachée des chauves-souris, petits animaux discrets, mystérieux et bien souvent menacés ! Munis de détecteurs nous pourrons même écouter ce que l’oreille humaine ne peut entendre!

https://www.parc-du-vercors.fr/parc/nuit-de-la-chauve-souris

Animation gratuite proposée par le Département de l’Isère, sur inscription auprès de l’office de tourisme. Rdv à la déchetterie de Seyssins (arrêt de bus Henri Rey) (à confirmer).

Informations utiles :

– Non accessible en fauteuil roulant

– Animaux non acceptés

– Prévoir des chaussures adaptées à la marche, vêtements adaptés aux conditions météo, eau, ainsi qu’une lampe frontale. Anti-moustique, pantalon et manches longues fortement conseillés

Les animations, évènements ou accueils sur site peuvent être annulés jusqu’au matin même, en cas de conditions météorologiques défavorables.

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Avec la spécialiste Myrtille Bérenger, venez découvrir la vie cachée des chauves-souris, petits animaux discrets, mystérieux et bien souvent menacés !