VERCORS – Soirée sous les étoiles : entre astronomie et mythologie, Corrençon-en-Vercors, Corrençon-en-Vercors
mardi 4 août 2026 · Corrençon-en-Vercors
Informations pratiques
VERCORS – Soirée sous les étoiles : entre astronomie et mythologie Mardi 4 août, 21h30 Corrençon-en-Vercors Isère
Inscription obligatoire. 5 € de 7 à 15 ans // 10 € pour les + de 16 ans // 30 € par famille/groupe de 4.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-04T21:30:00+02:00 – 2026-08-04T23:59:00+02:00
Fin : 2026-08-04T21:30:00+02:00 – 2026-08-04T23:59:00+02:00
Embarquez pour un voyage dans les étoiles entre sciences et civilisations anciennes ! En levant les yeux, découvrez comment Sumériens et Grecs ont imaginé mythes, saisons et repères grâce au ciel.
✨ Soirée astro grand public ✨
Avec Vincent, astronome et guide nature depuis plus de 20 ans, passionné de ciel étoilé, mythologie et cultures anciennes partons à la découverte du ciel et de ces mystères.
Au programme :
Lecture du ciel à l’œil nu
⭐ Découverte des constellations et planètes visibles
Récits mythologiques & archéo-astronomie
Échanges et questions avec le public
Une immersion vivante et accessible pour apprendre à reconnaître le ciel et s’y repérer facilement.
Date / Heure
21/07/2026 – 21:45-23:45, 28/07/2026 – 21:45-23:45, 04/08/2026 – 21:45-23:45, 11/08/2026 – 21:45-23:45
Commune : Corrençon-en-Vercors
Corrençon-en-Vercors Corrençon Corrençon-en-Vercors 38250 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 76 95 81 75 »}, {« type »: « email », « value »: « info@correncon.com »}] https://www.parc-du-vercors.fr/parc/soiree-sous-les-etoiles-entre-astronomie-et-mythologie
Embarquez avec Vincent, astronome et guide nature, pour un voyage dans les étoiles entre sciences et civilisations anciennes ! RICE Vercors
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