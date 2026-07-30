VERINO ZENITH DE PAU Pau
vendredi 2 avril 2027 · ZENITH DE PAU · Pau
Informations pratiques
Pau
VERINO
ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 39.2 – 39.2 – 39.2 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-02 20:00:00
fin : 2027-04-02 21:30:00
Date(s) :
2027-04-02
Verino explore une nouvelle fois la complexité des tensions qui nous habitent.
Ancré dans le sol mais les pieds dans le vide, il navigue avec agilité pour tenter de trouver un peu de stabilité au milieu des turbulences de notre époque.
Et c’est pas facile. Oh que non… On ne fait pas de balade sur un cheval fougueux.
On fait du rodéo.
Le saviez-vous?
Ayant affiché complet dans les plus belles salles de France avec “FOCUS”, l’humoriste aux 150 millions de vues sur Youtube vous présente son nouveau spectacle, “RODÉO”.
Et en bonus, tous les vendredis, le tournage en public de ses vidéo “Dis Donc Internet”.
Textes Verino
En collaboration avec Marion Balestriero, Aude Galliou, Greg Vacher
Mise en scène Thibaut Evrard .
ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : VERINO
L’événement VERINO Pau a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Pau
À voir aussi à Pau (Pyrénées-Atlantiques)
- Marché Laherrère Pau 30 juillet 2026
- Pau, le best of Pau 30 juillet 2026
- Du bruit dans le château Rue du Château Pau 30 juillet 2026
- En mode VIP ! Rue du Château Pau 30 juillet 2026
- Passages et galeries du coeur de Pau Place Royale Pau 30 juillet 2026