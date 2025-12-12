Verino Troyes

Verino

Théâtre de Champagne Troyes Aube

2026-11-12 20:00:00

Verino explore une nouvelle fois la complexité des tensions qui nous habitent.

Ancré dans le sol mais les pieds dans le vide, il navigue avec agilité pour tenter de trouver un peu de stabilité au milieu des turbulences de notre époque.

Et c’est pas facile. Oh que non… On ne fait pas de balade sur un cheval fougueux.

On fait du rodéo.



Le saviez-vous?

Ayant affiché complet dans les plus belles salles de France avec “FOCUS”, l’humoriste aux 150 millions de vues sur Youtube vous présente son nouveau spectacle, “RODÉO”.

Et en bonus, tous les vendredis, le tournage en public de ses vidéos “Dis Donc Internet”.



Textes Verino

En collaboration avec Marion Balestriero, Aude Galliou, Greg Vacher

Mise en scène Thibaut Evrard .

Théâtre de Champagne Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 40 15 55

