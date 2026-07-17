Verlaine en prison, La Cité Bleue, Genève

Informations pratiques

Verlaine en prison 5 et 6 mars 2027 La Cité Bleue

Dès CHF 15

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-05T19:30:00+01:00 – 2027-03-05T20:40:00+01:00

Fin : 2027-03-06T19:30:00+01:00 – 2027-03-06T20:40:00+01:00

Août 1873, Bruxelles : Paul Verlaine est condamné à deux ans de prison pour avoir tiré sur Arthur Rimbaud. Son homosexualité est retenue comme circonstance aggravante. Il passera 555 jours incarcéré à Mons.

Verlaine en prison plonge au cœur de cette période décisive, où le poète maudit, brisé par la violence et l’abandon, renoue avec la foi de son enfance et compose certains des textes qui nourriront Sagesse, Jadis et Naguère ou Parallèlement.

Écrit et interprété par le contre-ténor belge Logan Lopez Gonzalez, en collaboration avec la metteure en scène Eleanor Burke, le spectacle fait entendre Verlaine avec ses propres mots : lettres à Rimbaud, extraits de Mes prisons, fragments autobiographiques. Ses poèmes résonnent à travers les mélodies de Gabriel Fauré, Reynaldo Hahn, Claude Debussy, Léo Ferré ou encore Edgard Varèse.

Soutenu par la pianiste Stella Marie Lorenz et la soprano Anna Sideris, Logan Lopez Gonzalez incarne un Verlaine fragile et incandescent. Plus qu’un portrait biographique, Verlaine en prison est une immersion sensible dans l’âme d’un poète. Entre clair-obscur et musicalité, il révèle la puissance d’une parole qui, même enfermée, demeure irréductiblement libre.

La Cité Bleue Av. de Miremont 46, 1206 Genève Genève 1206 Champel Genève +41 22 552 43 13 https://lacitebleue.ch/ https://www.instagram.com/lacitebleuegeneve/;https://www.facebook.com/lacitebleuegeneve;https://www.youtube.com/@lacitebleuegeneve;https://www.tiktok.com/@lacitebleuegeneve [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/shop/4LW9JPCJ1G/events/1619772 »}] Située au cœur de Champel, La Cité Bleue est une salle reconnue pour son acoustique exceptionnelle et sa programmation artistique portée par son directeur Leonardo García-Alarcón.. Elle accueille principalement des concerts, des opéras, du théâtre musical, de la danse et d’autres types de spectacles, avec une attention particulière portée à la qualité artistique et à l’excellence des interprètes. Salle à taille humaine, elle offre une proximité rare entre artistes et public. La Cité Bleue est facilement accessible en transports publics (bus et tram). Des parkings publics sont disponibles à proximité.

Le lieu est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Il est recommandé d’arriver environ 20 à 30 minutes avant le début des spectacles.

Août 1873, Bruxelles : Paul Verlaine est condamné à deux ans de prison pour avoir tiré sur Arthur Rimbaud. Son homosexualité est retenue comme circonstance aggravante. Il passera 555 jours incarcéré

(C) Laurent Compagnon