Verlaine, un poète qui se raconte, Maison de Paul Verlaine, Metz
vendredi 18 septembre 2026 · Maison de Paul Verlaine · Metz
Informations pratiques
Verlaine, un poète qui se raconte 18 – 20 septembre Maison de Paul Verlaine Moselle
Inscription dès le 10 septembre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Évocation de la vie de Paul Verlaine à partir de lectures de poèmes et de textes en prose et de son œuvre dans le contexte de la deuxième partie du XIXeme siècle.
Maison de Paul Verlaine 2 Rue Haute Pierre, 57000 Metz, France Metz 57000 Nouvelle Ville Moselle Grand Est 0634522234 http://www.amis-verlaine.net [{« type »: « phone », « value »: « 06.34.52.22.34 »}, {« type »: « email », « value »: « admmaisondeverlaine@gmail.com »}]
Évocation de la vie de Paul Verlaine à partir de lectures de poèmes et de textes en prose et de son œuvre dans le contexte de la deuxième partie du XIXeme siècle.
©B. Thomas/ Amis de Verlaine
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