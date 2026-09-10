Verlaine, un poète qui se raconte, Maison de Paul Verlaine, Metz

Informations pratiques

Verlaine, un poète qui se raconte 18 – 20 septembre Maison de Paul Verlaine Moselle

Inscription dès le 10 septembre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Évocation de la vie de Paul Verlaine à partir de lectures de poèmes et de textes en prose et de son œuvre dans le contexte de la deuxième partie du XIXeme siècle.

Maison de Paul Verlaine 2 Rue Haute Pierre, 57000 Metz, France Metz 57000 Nouvelle Ville Moselle Grand Est 0634522234 http://www.amis-verlaine.net [{« type »: « phone », « value »: « 06.34.52.22.34 »}, {« type »: « email », « value »: « admmaisondeverlaine@gmail.com »}]

Évocation de la vie de Paul Verlaine à partir de lectures de poèmes et de textes en prose et de son œuvre dans le contexte de la deuxième partie du XIXeme siècle.

©B. Thomas/ Amis de Verlaine