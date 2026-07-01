Vernissage aquarelle | Pébrac Pébrac
dimanche 12 juillet 2026 · Pébrac
Informations pratiques
Pébrac
Vernissage aquarelle | Pébrac
LE BOURG Pébrac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 11:00:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Vernissage aquarelles autour de l’abbaye et son jardin en présence de l’artiste Yolande Brenas. 11h Dédicace de Luc Bergougnoux pour la parution de son livret historique de l’abbaye de Chanteuges puis déjeuner et visite guidée des jardins de l’Abbaye.
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LE BOURG Pébrac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 76 97 58 comamispebrac@gmail.com
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English :
Opening reception for “Watercolors of the Abbey and Its Garden,” with artist Yolande Brenas in attendance. 11:00 a.m.: Book signing by Luc Bergougnoux to celebrate the release of his historical booklet on Chanteuges Abbey, followed by lunch and a guided tour of the abbey gardens.
L’événement Vernissage aquarelle | Pébrac Pébrac a été mis à jour le 2026-07-03 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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