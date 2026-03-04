Vernissage de l’exposition Albumine & Collodion, bibliothèque patrimoniale, Rouen

Vernissage de l’exposition Albumine & Collodion Vendredi 6 mars, 16h00 bibliothèque patrimoniale Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-06T16:00:00+01:00 – 2026-03-06T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-06T16:00:00+01:00 – 2026-03-06T17:00:00+01:00

À l’occasion du bicentenaire de la photographie, la bibliothèque patrimoniale met en valeur ses fonds photographiques, composés de plus de 50 000 photographies de tous types : daguerréotypes, calotypes, collodion, tirages sur papier salé ou albuminé, radiographies… C’est plus de 150 ans de pratique photographique en Normandie et ailleurs, qui est représentée dans ses collections.Commissariat : Michaël MonnierCo-commissariat : Lucie Garcia / Bibliothèque patrimoniale de Rouen

bibliothèque patrimoniale 3 Rue Jacques-Villon, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie

À l’occasion du bicentenaire de la photographie, la bibliothèque patrimoniale met en valeur ses fonds photographiques.

© Bibliothèque municipale de Rouen © Colombe de Dieuleveult