Informations pratiques

Vernissage de l’exposition « Bonjour ça va ? Petites histoires pour créer du lien » à la Bibliothèque de la Cité Vendredi 2 octobre, 18h30 Bibliothèque de la Cité

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T20:30:00+02:00

Fin : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T20:30:00+02:00

L’exposition invite à explorer ces gestes visibles ou discrets, individuels ou collectifs, qui composent au quotidien un monde habitable, où prendre soin devient une manière d’être au monde et avec les autres, et qui ouvre la voie à des formes plus justes, plus sensibles et plus inclusives de vivre ensemble.

Une immersion dans une journée ordinaire — et pourtant extraordinaire — à travers les yeux de personnages fictifs qui pourtant nous ressemblent, faite de liens et de gestes qui contribuent à réparer un peu plus le monde. L’ensemble des histoires, doux mélange entre fiction et réalité, révèle que les liens nous composent, et qu’ils sont un espace de rencontre et de transformation.

L’exposition « Bonjour ça va ? Petites histoires pour créer du lien » est visible à la Bibliothèque de la Cité du 3 octobre 2026 au 26 mai 2027.

Bibliothèque de la Cité Place des Trois-Perdrix 5, 1204 Genève Genève 1204 http://www.bm-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.bm-geneve.ch/notice?id=h%3A%3Aa1185aac-4a17-4d98-ac68-c4cbcbb6480f&locale=fr »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-cite/

Une invitation à explorer les gestes visibles ou discrets qui composent au quotidien un monde habitable, où prendre soin conduit à des formes plus justes, sensibles et inclusives de vivre ensemble.

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