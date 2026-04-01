Vernissage de l’exposition de Gonzalo Etxebarria Maison pour tous Barcus

Barcus

Vernissage de l’exposition de Gonzalo Etxebarria

Maison pour tous 1160 route principale Barcus Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 18:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Gonzalo Etxebarria expose à la Maison pour tous de Barcus.

Vous pourrez y admirer ses œuvres tous les après-midi. Vous êtes invités au vernissage. .

Maison pour tous 1160 route principale Barcus 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vernissage de l’exposition de Gonzalo Etxebarria

L’événement Vernissage de l’exposition de Gonzalo Etxebarria Barcus a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Pays Basque