Vernissage de l’exposition de Gonzalo Etxebarria Maison pour tous Barcus
Vernissage de l’exposition de Gonzalo Etxebarria Maison pour tous Barcus samedi 25 avril 2026.
Barcus
Vernissage de l’exposition de Gonzalo Etxebarria
Maison pour tous 1160 route principale Barcus Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 18:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Gonzalo Etxebarria expose à la Maison pour tous de Barcus.
Vous pourrez y admirer ses œuvres tous les après-midi. Vous êtes invités au vernissage. .
Maison pour tous 1160 route principale Barcus 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vernissage de l’exposition de Gonzalo Etxebarria
L’événement Vernissage de l’exposition de Gonzalo Etxebarria Barcus a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Barcus (Pyrénées-Atlantiques)
- Mascarade Barcus 18 avril 2026
- Découverte et initiation au mus et à la belote Barcus 20 avril 2026
- Atelier renforcement Maison pour tous Barcus 22 avril 2026
- Atelier form’équilibre Maison pour tous Barcus 23 avril 2026
- Visite du camp de Gurs Barcus 25 avril 2026