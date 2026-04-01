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Vernissage de l’exposition de Gonzalo Etxebarria Maison pour tous Barcus

Vernissage de l’exposition de Gonzalo Etxebarria Maison pour tous Barcus

Vernissage de l’exposition de Gonzalo Etxebarria Maison pour tous Barcus samedi 25 avril 2026.

Lieu : Maison pour tous

Adresse : 1160 route principale

Ville : 64130 Barcus

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Barcus

Vernissage de l’exposition de Gonzalo Etxebarria

Maison pour tous 1160 route principale Barcus Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 18:00:00
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

Gonzalo Etxebarria expose à la Maison pour tous de Barcus.
Vous pourrez y admirer ses œuvres tous les après-midi. Vous êtes invités au vernissage.   .

Maison pour tous 1160 route principale Barcus 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37 

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English : Vernissage de l’exposition de Gonzalo Etxebarria

L’événement Vernissage de l’exposition de Gonzalo Etxebarria Barcus a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Pays Basque

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